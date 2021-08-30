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Иркутский дзюдоист выиграл чемпионат России

Иркутский дзюдоист выиграл чемпионат России
Общество,  Фото:федерация дзюдо России
Спортсмен выступал в составе команды клуба «Явара-Нева»

Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Евгений Прокопчук в составе команды клуба «Явара-Нева» занял первое место на клубном чемпионате России по дзюдо. Турнир состоялся 28 августа в спорткомплексе «Патриот» в Новороссийске.

На чемпионате Евгений Прокопчук выступал в весовой категории до 73 килограммов и выиграл все встречи иппонами. В полуфинале он одержал победу над соперником из екатеринбургского клуба «Ратиборец». В финале Евгений оказался сильнее спортсмена из клуба «Ахмат» Республики Чечня.

Евгений Прокопчук является воспитанником спортивной школы ЦСКА города Иркутска и тренируется у Сергея Гончарова и Сергея Иванова. Ранее он занимался в отделении дзюдо ДЮСШ СОЦ «Иркут-Зенит». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутск дзюдо чемпионат России спорт

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