В Бурятии подтопленные дома в Наушках покидает всё больше людей









Растёт число домов, куда пришла вода. На данный момент вода выше пола стоит в 18-ти домах (в первой половине дня их было 17). Уровень воды колеблется от 20 сантиметров до полуметра, уточнил глава Бурятии.



В затопленных домах живут 52 человека, в том числе шесть детей.



30 жителей посёлка Наушки уже покинули свои дома, уехав к родственникам. Число таких людей растёт – несколько часов сообщалось об 11 эвакуированных.



В местном доме культуры развернули пункт временного размещения. Однако пока желающих разместиться там нет, люди решают пересидеть подтопление у своих родных.



Спасатели доставляют в Наушки чистую бутилированную воду. Кроме того, многие местные жители, имеющие лодки, сами плавают за водой, продуктами и всем необходимым.



10 полицейских охраняют общественный порядок. Кроме того, в готовности находится «Урал» пограничных войск.



Пострадавшим от подтопления обещают компенсации.



- Как только вода спадет, будет оценён ущерб и произведены выплаты компенсации. 10, 50 и 100 тысяч на человека в зависимости от размера ущерба. Также в этом году всем жителям, у которых в результате ЧС погиб урожай домашних огородов, будет представлена дополнительная помощь. Работаем, - заключил Алексей Цыденов.



В воскресенье ранним утром глава Бурятии отправится в Наушки.



Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке действует режим ЧС. Местные жители



Большая вода

Растёт число домов, куда пришла вода. На данный момент вода выше пола стоит в 18-ти домах (в первой половине дня их было 17). Уровень воды колеблется от 20 сантиметров до полуметра, уточнил глава Бурятии.В затопленных домах живут 52 человека, в том числе шесть детей.30 жителей посёлка Наушки уже покинули свои дома, уехав к родственникам. Число таких людей растёт – несколько часов сообщалось об 11 эвакуированных.В местном доме культуры развернули пункт временного размещения. Однако пока желающих разместиться там нет, люди решают пересидеть подтопление у своих родных.Спасатели доставляют в Наушки чистую бутилированную воду. Кроме того, многие местные жители, имеющие лодки, сами плавают за водой, продуктами и всем необходимым.10 полицейских охраняют общественный порядок. Кроме того, в готовности находится «Урал» пограничных войск.Пострадавшим от подтопления обещают компенсации.- Как только вода спадет, будет оценён ущерб и произведены выплаты компенсации. 10, 50 и 100 тысяч на человека в зависимости от размера ущерба. Также в этом году всем жителям, у которых в результате ЧС погиб урожай домашних огородов, будет представлена дополнительная помощь. Работаем, - заключил Алексей Цыденов.В воскресенье ранним утром глава Бурятии отправится в Наушки.Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке действует режим ЧС. Местные жители рассказывают, что в ограды домов уже не могут войти пешком , а вынуждены приплывать на лодках. Вода на участках кое-где доходит по пояс, а некоторым жителям – уже и по грудь.Большая вода пришла в посёлок из-за поднявшейся реки Селенга









Вечером 28 августа глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram сообщил последнюю информацию о ситуации в подтопленном посёлке Наушки Кяхтинского района.- На сегодня в Наушках подтоплено 60 придомовых территорий, в которых проживает 174 человека, из них 44 ребёнка, один ребёнок-инвалид, 60 пенсионеров, один пенсионер – лежачий инвалид, - сообщил Алексей Цыденов.