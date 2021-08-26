Глава Бурятии рассказал, какое поощрение ждёт чемпиона Паралимпийских игр Михаила Асташова
Бурятия подарит квартиру чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову
В республиканском законе чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр предусмотрено выделение из бюджета Бурятии сертификата на покупку квартиры, а также единовременной денежной премии в размере 1,5 миллионов рублей. Помимо этого, Михаилу теперь положена пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц.
- Вся республика ждёт возвращения нашего народного героя Михаила Асташова. Его ждёт тёплый, праздничный приём! В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70-80 кв метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллионов рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц. Тренеру, подготовившему призёру Паралимпийских игр, также будет выплачена денежная премия в размере 1,5 миллионов рублей, а также ежемесячная выплата в размере 13 тысяч пожизненно, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 августа велогонщик Михаил Асташов завоевал золото Паралимпиады в индивидуальной гонке преследования. В финале он обошёл соперника из Канады на целый круг. Ранее, по ходу квалификационных заездов, Михаил установил новый мировой рекорд.
Вся Бурятия поздравляет уникального спортсмена, доказавшего, что его способности безграничны.
Михаил Асташов родился без рук и ног и вырос в специализированном детдоме, так как родители отказались от сына. Несмотря на все трудности, Михаил говорил, что «ни о чём не жалеет» и всегда хотел показать людям, что «всё в жизни зависит только от нас самих».
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Общество, Фото:
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