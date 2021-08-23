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Жители Бурятии покорили высочайшую вершину Таджикистана

Жители Бурятии покорили высочайшую вершину Таджикистана
Общество,  Фото:пресс-служба федерации спортивного туризма РБ
Альпинисты республики забрались на пик Коммунизма

Жители Бурятии Александр Семёнов и Баир Батуев покорили высочайшую вершину Таджикистана и самую высокую точку бывшего Советского Союза. 11 августа альпинисты поднялись на вершину пика Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) высотой 7495 метра.

- По окончании восхождения они приняли участие в спасательной операции на горе. Сейчас находятся в базовом лагере на поляне Москвина в ожидании вертолёта в Душанбе. Ждём возвращения героев домой, – сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Напомним, что теперь Александр Семёнов и Баир Батуев поднялись на три «семитысячника» за сезон. Ранее, 9 июля этого года, они взошли на пик Ленина высотой 7134 метра, который находится на границе Киргизии и Таджикистана. 29 июля они покорили вершину пика Корженевской в Таджикистане, находящуюся на высоте 7105 м.
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