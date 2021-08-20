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Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы

Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Общество,  Фото:федерация дзюдо России
Спортсмен выиграл «серебро» в весовой категории свыше 90 килограммов

Иркутский спортсмен Владислав Дорофеев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет, которое с 17 по 19 августа проходило в Риге в Латвии. Он выступал в весовой категории свыше 90 килограммов.

Владислав Дорофеев провёл четыре схватки. Он одержал победу над спортсменами из Израиля и Латвии. За выход в финал выиграл у дзюдоиста Грузии. В финале Владислав встретился с соотечественником Денисом Батчаевым из Краснодарского края и уступил ему. Бронзовыми призёрами в этом весе стали Томас Раска (Чехия) и Саба Кардава (Грузия).

На первенстве Европы Владислав Дорофеев также выполнил норматив мастера спорта России по дзюдо.

Напомним, Владислав Дорофеев тренируется в ДЮСШ «Зенит» у Сергея Гончарова и Сергея Иванова и выступает за ЦСКА. В июле 2021 года в Румынии спортсмен одержал победу на кубке Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область первенство Европы дзюдо спорт

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