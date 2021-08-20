 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы

На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
Общество,  Фото:пресс-служба детской библиотеки им. М. Сергеева
Начала работу выставка «Традиционная тряпичная кукла России»

Выставка «Традиционная тряпичная кукла России» открылась в Иркутске. В экспозиции в областной детской библиотеке имени Марка Сергеева представлены традиционные лоскутные куклы известных народных мастеров России и Иркутской области. Выставка приурочена к проходящему весь год в регионе VI Байкальскому международному фестивалю «Хоровод ремёсел на земле Иркутской – 2021» и 360-летию областного центра.

- Посетители увидят рукодельных кукол в одежде Русского Севера известного народного мастера России Майи Сысоевой (город Череповец, Вологодская область), а также народные и авторские куклы и панно народных мастеров Иркутской области – Нины Ивановой, Ларисы Семенюк, Елены Черкез, Светланы Ерёминой, Нелли Раковой. Среди работ иркутских мастериц промысловые куклы, игровые, мамки», «перенашки», «столбушки». Они выполнены не только в русской народной одежде, но и в сибирских праздничных и повседневных костюмах. Семь работ Нины Ивановой посвящены именно местной тематике, в их числе кукла в женском костюме прибайкальских бурят, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Всего на выставке 51 кукла высотой от 12 до 42 см, а также панно «Свадебный поезд» Нелли Раковой. Выставка дополнена книгами для детей по основам художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. Показ экспозиции продлится до конца сентября.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск выставка куклы национальная одежда библиотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
Общество, 20.08.2021
В Буряад театре прошла сдача спектакля, которым откроется 90-й театральный сезон
Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Общество, 20.08.2021
ПКДЦ «Академик Фёдор Углов» оказывает бесплатные медуслуги жителям края
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
Общество, 20.08.2021
Начала работу выставка «Традиционная тряпичная кукла России»
В Бурятии наградили работников образования
В Бурятии наградили работников образования
Общество, 20.08.2021
С 17 по 19 августа в республике прошла конференция педагогов
В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
Общество, 20.08.2021
Стали известны подробности проекта новой троллейбусной линии
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, 20.08.2021
Выставка будет работать до 21 августа
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Общество, 20.08.2021
В ТГК-14 отметили, что ремонтные работы на ТЭЦ идут по утверждённым графикам
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
Общество, 20.08.2021
Полёты будут выполняться два раза в неделю
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
Общество, 20.08.2021
19 августа мобильными группами выявлено семь нарушений
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Общество, 20.08.2021
Спортсмены республики приняли участие во всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Yenisei»
Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Общество, 20.08.2021
Спортсмен выиграл «серебро» в весовой категории свыше 90 килограммов
В Бурятии появился центр органного донорства
В Бурятии появился центр органного донорства
Общество, 20.08.2021
Больница готовилась к этому событию около трёх лет
Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Общество, 20.08.2021
Улан-удэнец расскажет, как добился внушительных мышц без поднятия тяжестей
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Общество, 20.08.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать одежду для детей и подростков
В выходные Бурятию накроют дожди
В выходные Бурятию накроют дожди
Общество, 20.08.2021
В горах юго-запада ожидается мокрый снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^