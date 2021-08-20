Начала работу выставка «Традиционная тряпичная кукла России»
Выставка «Традиционная тряпичная кукла России» открылась в Иркутске. В экспозиции в областной детской библиотеке имени Марка Сергеева представлены традиционные лоскутные куклы известных народных мастеров России и Иркутской области. Выставка приурочена к проходящему весь год в регионе VI Байкальскому международному фестивалю «Хоровод ремёсел на земле Иркутской – 2021» и 360-летию областного центра.
- Посетители увидят рукодельных кукол в одежде Русского Севера известного народного мастера России Майи Сысоевой (город Череповец, Вологодская область), а также народные и авторские куклы и панно народных мастеров Иркутской области – Нины Ивановой, Ларисы Семенюк, Елены Черкез, Светланы Ерёминой, Нелли Раковой. Среди работ иркутских мастериц промысловые куклы, игровые, мамки», «перенашки», «столбушки». Они выполнены не только в русской народной одежде, но и в сибирских праздничных и повседневных костюмах. Семь работ Нины Ивановой посвящены именно местной тематике, в их числе кукла в женском костюме прибайкальских бурят, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Всего на выставке 51 кукла высотой от 12 до 42 см, а также панно «Свадебный поезд» Нелли Раковой. Выставка дополнена книгами для детей по основам художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. Показ экспозиции продлится до конца сентября.
Возрастное ограничение 0+
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
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