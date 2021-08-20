Спортсмены республики приняли участие во всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Yenisei»
С 13 по 18 августа в городе Красноярск прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек «Yenisei». В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов России: Алтайского и Красноярского краёв, Бурятии и Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областей.
На соревнованиях отличные результаты показали спортсмены, представлявшие Бурятию. Победителями и призёрами турнира стали:
- 1 место среди спортсменов по 2010 г. р. - Шубин Павел;
- 3 место среди спортсменов по 2007 г. р. - Шубин Павел;
- 2 место среди спортсменов по 2010 г. р. - Пиханов Сергей;
- 3 место среди спортсменов по 2007 г. р. - Сулаева Вика;
- 3 место среди спортсменов по 2004 г. р. - Сулаева Вика;
- 3 место среди спортсменов по 2010 г. р. - Гармаева Дарису.
Среди мужчин в парном мужском разряде серебряную медаль завоевал Дамдинов Дамдин в паре с Рассказовым Максимом (Свердловская область). Бронзовые награды достались Цыденову Аюру и Соржееву Владиславу. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Общество, Фото:
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