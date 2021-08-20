Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Спортсмены республики приняли участие во всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Yenisei»



С 13 по 18 августа в городе Красноярск прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек «Yenisei». В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов России: Алтайского и Красноярского краёв, Бурятии и Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областей.



На соревнованиях отличные результаты показали спортсмены, представлявшие Бурятию. Победителями и призёрами турнира стали:

- 1 место среди спортсменов по 2010 г. р. - Шубин Павел;

- 3 место среди спортсменов по 2007 г. р. - Шубин Павел;

- 2 место среди спортсменов по 2010 г. р. - Пиханов Сергей;

- 3 место среди спортсменов по 2007 г. р. - Сулаева Вика;

- 3 место среди спортсменов по 2004 г. р. - Сулаева Вика;

- 3 место среди спортсменов по 2010 г. р. - Гармаева Дарису.



Среди мужчин в парном мужском разряде серебряную медаль завоевал Дамдинов Дамдин в паре с Рассказовым Максимом (Свердловская область). Бронзовые награды достались Цыденову Аюру и Соржееву Владиславу. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

