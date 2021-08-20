В Бурятии за сутки один человек скончался от ковида

Число госпитализированных больных опустилось ниже отметки 500
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Бурятии выявлено 103 заболевших коронавирусом.
Это на два случая меньше, чем днём ранее. Заболеваемость продолжает падать медленными темпами. Для наглядности: накануне заболели 103 человек, позавчера 105, до этого 110, 113, 115, 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 55 360. Из них 49% (27 069) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным минздрава Бурятии, за всё время победили коронавирус 48 645 человек. Накануне вылечились 48 пациентов, ещё 187 человек дополнительно сняли с наблюдения.
Скончался за последние сутки один больной коронавирусом. Его точный возраст и пол не раскрывается, известно лишь, что этот человек был младше 65 лет.
Отметим, до этого одна смерть за сутки была зафиксирована также 11 августа – впервые с момента распространения третьей волны коронавируса. На пике заболеваемости умирали более 20 человек ежедневно. Сейчас показатели смертности в Бурятии вновь стали единичными – такие прежде были до третьей волны.
За всё время в Бурятии коронавирус унёс жизни 1753 человек.
Число госпитализированных опустилось ниже отметки «500». Сегодня в стационарах республики получают лечение 485 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 19 меньше, чем сутками ранее. При этом в самый пик заболеваемости в больницах лежали более трёх тысяч больных, а койки разворачивали, где только возможно. Так что сейчас ситуация спокойная.
В отделениях реанимации сегодня находится 69 пациентов. Из них 39 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 34 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 681 койка: занято – 485, свободно – 196 койки. Занятость коечного фонда составляет 71 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1230 человек. За сутки таких больных стало меньше на 94.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых лиц старше 65 лет, а также лиц в возрастной группе от 30-49 лет. Есть районы, где уровень заболеваемости превышает средний от 1,8 до 3 раз. Так что ситуацию управление Роспотребнадзора по Бурятии всё ещё оценивает как хрупкую.
Прогнозируется рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Глава Бурятии Алексей Цыденов официально заявил о подготовке к возможной четвёртой волне коронавируса. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отметил глава.
Ковидный госпиталь, развёрнутый на базе городского перинатального центра Улан-Удэ, сворачивает койки.
В Бурятии за сутки один человек скончался от ковида
Общество, Фото:
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