В Улан-Удэ ковидный роддом сворачивает койки

Количество ковидных коек в роддоме сократилось почти в восемь раз
Ковидный госпиталь, развёрнутый на базе городского перинатального центра Улан-Удэ, сворачивает койки. Об этом сообщается на странице роддома в соцсети.
- Третья волна коронавируса ещё не сдала свои позиции, но с очень осторожным чувством радости, сегодня мы всё же констатируем по своему учреждению снижение как количества больных, так и в целом количества больничных коек для лечения пациентов с COVID-19, - сообщили в городском перинатальном центре.
С мая в госпиталь стали поступать первые тяжёлые больные, а к 1 июля здесь уже развернули 95 коек, в том числе девять коек для тяжёлой формы. На сегодня коечный фонд госпиталя сокращён до 12 коек, то есть почти в восемь раз.
- От души радуемся, что наконец-то переходим в привычный нам штатный режим работы. В третью волну нашим медикам пришлось очень нелегко. У нас были сложнейшие ситуации, тяжелейшие случаи, различные акушерские осложнения, были и потери, и огромное отчаяние от них. Наши медики также теряли своих родственников от этой коварной болезни, но никто не сломился в коллективе, все выдержали, все как один продолжили служение своей прекрасной профессии. Низкий им за это поклон! – обратились сотрудники городского перинательного центра.
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- Мы не знаем, что будет дальше, но очень хотим напомнить об одном важном моменте. COVID-19 видоизменяется, приобретает новые, совершенно невероятные формы. Поэтому надо нам всем обязательно прививаться. Ради собственной безопасности и безопасности своих близких!!! Не болейте друзья, берегите себя! – заключили в роддоме.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее беременная этого госпиталя рассказывала о лечении. Женщина поступила в роддом с поражением лёгких, ей было трудно говорить, сатурация (насыщение крови кислородом) была низкой. Врачи тут же приступили к лечению, одним из видов терапии была гимнастика и длительное лежание на животе.
В Улан-Удэ ковидный роддом сворачивает койки
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