Юрий Новосад: «Tele2 инвестирует в развитие связи в Бурятии 625 млн рублей»



- Юрий, мы знаем, что телеком-отрасль - одна из самых динамично развивающихся. Скажите, что нового произошло в вашей сфере за последнее время?



- Я уже рассказывал, что в прошлом году мы столкнулись с лавинообразным ростом трафика в нашей сети в связи с началом пандемии. Спустя год с небольшим можем констатировать, что эта тенденция сохранилась – люди повсеместно распробовали цифровой образ жизни. Работа, учеба, развлечения через онлайн стали обыденностью для многих из нас. Цифровизация пришла в нашу повседневность окончательно и никуда не уйдет, и пандемия в какой-то степени стала катализатором.



Мы прогнозируем, что потребление трафика в ближайшее время падать точно не будет. Мобильный интернет стал базовой услугой, соответственно, клиенты стали предъявлять повышенные требования к его качеству. Раньше считалось нормой, что интернет есть в крупных населённых пунктах, а в дороге связь должна позволять дозвониться в экстренных случаях. Сегодня клиенту нужно оставаться онлайн, где бы он ни был. Критерии выросли, и мы постоянно развиваем свою сеть, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов.



- Вы запустили сеть 4G в Бурятии три года назад, как она изменилась за этот период?



- Сеть нельзя построить один раз и остановиться на этом. Она как живой организм, нуждается в развитии и инвестициях. Это неудивительно, потому что число 4G-устройств в нашей сети постоянно растет. С момента запуска их количество увеличилось более чем в три раза. Растет и число активных интернет-пользователей, как следствие, потребление трафика нашими клиентами выросло в шесть раз. Чтобы обеспечить этот рост, не снижая качество услуг, за три года мы уже увеличили количество базовых станций стандарта 4G в пять раз, значительно расширили зону покрытия и добились того, что каждая вышка Tele2 кроме голосовой связи поддерживает услугу передачи данных. На этом мы не останавливаемся и реализуем новый масштабный проект технического развития сети в республике.



- Расскажите подробнее о проекте.



- В течение года Tele2 инвестирует в развитие связи в Бурятии 625 млн рублей. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики и развития телеком-сервисов, которое мы заключили с правительством региона. Реализация проекта позволит нам увеличить общее количество базовых станций 4G еще на 30%. Как вы понимаете, будет значительно расширена зона покрытия нашей сети. Более того, в ряде населенных пунктов мы станем единственным оператором, который предоставляет клиентам скоростной мобильный интернет. Уже могу сказать, что в этом году новые базовые станции Tele2 появились в 47 населенных пунктах, а работы по расширению емкости сети проведены еще в 52.



Проект сфокусирован на 11 районах Бурятии. Развитие сети идёт в Северо-Байкальском, Муйском, Баунтовском, Хоринском, Еравнинском, Кижингинском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Кабанском районах. Безусловно, работа ведется в городских округах Улан-Удэ и Северобайкальске. Отдельное внимание уделяем местам отдыха и рекреационным зонам на территории республики.



В 2021 году доступ к цифровым сервисам Tele2 получили жители Душелана, Елани, Поселья, Гонды, Можайки, Нарын-Ацагата, Старой Бряни, Старой Курбы, Енгорбоя, Цаган-Морина, Шара-Азарги, Творогова, Сулхары, Элэсуна, Гашея, Романовки, Ошуркова, Верхнего Жирима, Дулана, Дубинина, Хуртэя, Каленова, Унэгэтэя, Ульдурги, Челутая (3 км), Загустая, Ташелана, Ширинги, Хурамши, Красноярова, Мостовки, Десятникова, Зырянска, Горного, Нестерова, Тапхара, Хамнея, Мылы, Шарагола, Булыка, Комы, Чесана, Холтосона, Комсомольского, Георгиевского, Баянгола Закаменского района.



- Какие новые предложения появились для ваших клиентов?



- Мы постоянно запускаем релевантные продукты и услуги. Как правило, это уникальные предложения для отечественного телеком-рынка. Среди наших новых «фишек» - бесконечный перенос остатков минут и гигабайтов, если вы своевременно пополняете баланс. На «Маркете Tele2» можно продавать или докупать себе минуты, гигабайты и SMS. Появилась новая услуга, разработанная в партнёрстве с видеосервисом Wink. Теперь у наших клиентов есть возможность обменять свои минуты на просмотр фильмов. Курс простой: одна минута разговоров равняется одной минуте кино. Также можно объединяться в группы до пяти человек и получать скидку на услуги.



Конечно, мы не оставляем без внимания и наших корпоративных клиентов. Сегодня средний и малый бизнес не мыслит своего развитии без использования телекоммуникационных сервисов - для предпринимателей у нас есть специальные предложения - это бизнес-тарифы, многоканальные номера, SMS-информирование, контроль транспорта и услуги аналитики big data в целом.



Важной составляющей в нашем бизнесе является клиентский сервис. Пользователь должен иметь возможность решать свои вопросы любым удобным для него способом коммуникации. Нам можно написать во всех социальных сетях, в мессенджерах, в приложении «Мой Tele2». Также можно прийти в наши фирменные салоны за консультацией либо позвонить в контактный центр.



Добавлю, что в контактный центр поступает много разных вопросов, иногда не связанных с сотовой связью, и операторы по возможности стараются их решать. Накопилось большое количество интересных кейсов, что мы даже сняли сериал, основанный на реальных событиях. Рекомендую всем посмотреть, на нашем YouTube-канале уже выложены две серии. Думаю, что будем и дальше делиться с пользователями такими историями.



- Есть ли социальные проекты у Tele2 на сегодня? Экологические проекты?



- В наших салонах действует экологическая акция «Переплавка», в рамках которой можно сдать старые телефоны и аккумуляторы на переработку. Также сейчас проходит социальная кампания «Чужих бабушек не бывает». Она призвана помочь одиноким пожилым людям освоить современные средства связи. Нам кажется вполне обычным заказать что-то в интернете, заплатить за ЖКХ, записаться к врачу, но не все, к сожалению, это могут. На специальном сайте волонтеры могут скачать буклет и пошагово научить пожилого человека пользоваться смартфоном.



Постоянно развивается наша программа лояльности «Больше». Недавно закончилась полюбившаяся многим акция «Понедельники». Чтобы скрасить первый день недели, мы предложили своим клиентам получить кофе, пиццу, билеты в кино, изучать английский язык совершенно бесплатно. Приятно, что Улан-Удэ наравне с городами-миллионниками в ней участвовал.

