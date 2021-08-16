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Байкальская сборная выиграла у кубинцев в шахматы

Байкальская сборная выиграла у кубинцев в шахматы
Общество,  Фото:pixabay.com
Шахматисты Бурятии и Иркутска одержали победу со счётом 13:3

13 августа состоялся шахматный онлайн-матч между командой «Байкал» и сборной Кубы, посвящённый столетию победы Хосе Рауля Капабланки над Эмануилом Ласкером. Также в этот день отмечается 95-летие лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Соперники сыграли по две партии в рапид. «Байкал» одержал уверенную победу со счётом 13:3.

Российскую команду представляли 8 шахматистов из Бурятии и Иркутска, в том числе гроссмейстеры Антон Шомоев и Инна Ивахинова, международные мастера Дмитрий Оболенских и Валентин Крон. Также была приглашена олимпийская чемпионка, чемпионка мира по блицу среди женщин, трёхкратная чемпионка Европы и России Валентина Гунина. На доске юниоров играли Кирилл Молоткин и Софья Унгаева.

В рамках мероприятия гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов провёл сеанс одновременной игры с воспитанниками иркутских и бурятских шахматных школ. В сеансе ничью с гроссмейстером сделал 9-летний Кирилл Молоткин. Затем Жамсаран Цыдыпов сыграл вслепую против иркутских бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.
шахматы Бурятия Иркутск спорт Куба

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