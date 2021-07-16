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Ещё у 252 жителей Бурятии выявили коронавирус

Ещё у 252 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Улан-Удэ приходится 49% случаев заражений ковидом за всё время

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 252 человек.

Темп заболеваемости, начавший было медленно снижаться, в последние пару дней остановился. Так, если вчера выявили 252 новых больных, за день до этого их было 251, до этого +249. Впрочем, Бурятия ушла от суточного прироста в более чем 300 заражённых, который фиксировался на пике третьей волны коронавируса. Однако до возвращения благоприятных 20-30 новых больных в день (столько было в начале мая) и даже до +70 за сутки (столько нужно для рассмотрения снятия ограничений) пока ещё далеко.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 49 185. Из них 49% приходится на жителей Улан-Удэ – это 24 324 случая заражений (+72 за сутки).

По данным минздрава Бурятии, за всё время победили коронавирус 44 694 человека, или почти 91%. Накануне вылечились 260 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 1557 человек.

Умерли за сутки 13 больных ковидом. Из них большинство (10) были старше 65 лет.

За всё время в Бурятии скончались 1513 больных коронавирусом. По официальным данным, женщины умирают чаще мужчин, средний возраст умерших превышает 70 лет. Чаще всего умирают люди, у которых были и другие тяжёлые заболевания.

В стационарах республики сегодня получают лечение 2243 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 80 человек меньше, чем днём ранее. В последние дни в Бурятии фиксируется стабильное ежедневное снижение числа больных коронавирусом. Главное опасение – что будут исчерпаны все ковидные койки (на пике заболеваемости в госпитализации нуждались более трёх тысяч человек) – не сбылось.

В отделениях реанимации находится 178 пациентов. Это на 10 больше, чем сутками ранее. Из них старше 65 лет только 79 человек. На ИВЛ – 126 пациентов (из них старше 65 лет – 57).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2913 коек: занято – 2243, свободно – 670 коек. Занятость коечного фонда, как и накануне, составляет 77 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 12 209 человек. За сутки их число снизилось сразу более чем на 1,2 тыс человек. Снижение таких больных наблюдается ежедневно в последнее время (для сравнения, в самые тяжёлые дни число таких больных росло более чем тысячу каждый день).

Число контактных лиц – 16 887 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник Бурятия вышла из двухнедельного локдауна. Однако в республике по-прежнему действует ряд ограничений.

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев подвёл итоги локдауна, подчеркнув, что «вирус никуда не делся».

Накануне стало известно о печальной новости – от коронавируса умерла жительница Бурятии, мать шестерых детей.

В Улан-Удэ и районах Бурятии продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. Нарушения находят в кафе, магазинах и гостиницах.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова поблагодарила врачей, которые приехали оказать практическую медицинскую помощь республике в борьбе с коронавирусом.

Прививочная кампания в Бурятии набирает обороты.

коронавирус профилактика

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