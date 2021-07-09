В Бурятии после локдауна сохранят ряд ограничений

Стало известно, как республика будет жить после скорого окончания локдауна



Сегодня, 9 июля, республиканский оперштаб принял решение о снятии в ряда ограничительных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В понедельник в Бурятии прекращается двухнедельный локдаун. С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района. На всей территории Бурятии остаётся запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций.



Глава Бурятии назвал эффект от локдауна



- Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме, - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.



По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-й неделей на 10%.



- Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15-17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения, - сообщил главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



Возобновят работу



С 12 июля возобновят работу предприятия общественного питания, за исключением расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов. Разрешена работа общепита не позже 22 часов при рассадке за одним столом не более четырёх человек без учета детей. Фудкорты внутри торговых центров могут работать на вынос и доставку.



Откроются торговые центры и комплексы, которые также будут работать до 22 часов. Но детей до 14 лет не будут допускать без сопровождения взрослых.



Возобновят работу организации торговли, реализующие непродовольственные товары, организации сферы услуг, деятельность которых была приостановлена в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.



Возобновят работу бани, сауны, парикмахерские, маникюрные, салоны красоты, массажные салоны, солярии, и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности.



Допускается деятельность библиотек при условии заполняемости читальных залов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности.



Разрешена деятельность музеев, выставочных комплексов и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, при условии организации услуг в форме индивидуальных, либо групповых экскурсий с количеством не более 10 человек и запретом на проведение массовых мероприятий.



Работу плавательных бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов, а также заселение в отели, гостиницы и иные подобные организации, в том числе в рамках чартерной программы, требуется осуществлять при условии предоставления сертификата профилактической прививки против коронавирусной инфекции, либо результата лабораторного обследования, полученного не ранее чем за 72 часа, либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.



Откроются детские сады при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: обязательной термометрии воспитанников и их родителей при входе, обеспечения групповой изоляции с проведением всех занятий отдельно от других групп. При возобновлении приема детей справка из поликлиники об эпидокружении не требуется.



Вопрос по работе летних оздоровительных лагерей переносится на следующий оперштаб.



Какие ограничения останутся?



До 18 июля продлены ограничительные мероприятия на территории Кабанского района, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.



Приостановлено до 25 июля включительно проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Межрегиональные спортивные соревнования будут проходить с условием тестирования всех участников, без зрителей.



Остаются закрытыми детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, детские игровые зоны в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях, аттракционы, расположенные на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха, иных развлекательных и досуговых заведениях.



Приостановлена работа ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, компьютерных клубов.



Под запретом останутся услуги по организации досуга и развлечений, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий предприятиями общественного питания. Не допускается оказание развлекательных услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения людей.



Закрыты для посещения кинотеатры и театры. Театры будут открыты только для репетиций.



Приостановлен личный приём граждан в органах исполнительной власти, местного самоуправления. Предоставление государственных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений, в том числе многофункциональных центров, будет осуществляться без очного присутствия граждан в электронном виде, за исключением очного приема граждан по предварительной записи в случаях возникновения неотложных ситуаций.



Оперштаб принял решение обеспечить обязательный перевод на дистанционную работу беременных женщин и включить их в перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции.



Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.



Сохраняются требования о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы и гибкий график начала работы.



По всей территории республики сохраняется требование по соблюдению масочного режима.



