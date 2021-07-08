В Бурятии полчища гусениц-вредителей атаковали огороды

Жители села Сужа Иволгинского района Бурятии взволнованы нашествием гусениц. Сельчане сняли впечатляющее видео, на котором показали полчища вредителей. Гусеницами усеяны насаждения, бытовая утварь, огород. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03», люди обеспокоены произошедшим и не знают, что делать с гусеницами.
В районной группе «Иволга-инфо. 24/7» по этому поводу опубликовали комментарий руководителя Россельхозцентра Бурятии Намжила Мардваева
- Судя по снимкам, это гусеницы лугового мотылька. Мы наблюдаем отрождение этих гусениц в Иволгинском, Селенгинском районах. Луговой мотылёк относится к особо опасным вредителям и может массово размножаться при наличии определённых погодных условий. В этом году условия были влажное лето, дожди. Основная причина – наличие пустырей, незанятых сельхозземель. Размножаются они на сорняках, - сообщил Намжил Мардваев.
Бороться с вредителями он предлагает при помощи перечня препаратов, разрешённых к применению. «Все основные инсектициды нормально по нему работают: «Шарпей», «Имидор» и так далее», - заключил глава республиканского Россельхозцентра.
Ранее нашествие вредоносных мотыльков отмечалось в Джидинском районе. Сельчанам также рекомендовали избавляться от вредителя проведением обработки на фазе концентрации гусениц.