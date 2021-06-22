Мотылёк может уничтожить посевы
В Джидинском районе Бурятии отмечен массовый лëт вредителя - бабочек лугового мотылька, сообщается в группе «Джида-инфо. 24/7». Сила лёта от среднего до массового.
Луговой мотылёк - особо опасный вредитель. Гусеницы в годы массового размножения способны полностью уничтожать посевы, пояснили в отделе защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Джидинского района.
В случае обнаружения вредителя рекомендуется провести обработку на фазе концентрации гусениц, одним из инсектицидов.
Район Бурятии атаковал вредитель
Общество, Фото:
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