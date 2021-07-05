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Скончался народный писатель Бурятии Даши-Дымбрыл Дугаров

Скончался народный писатель Бурятии Даши-Дымбрыл Дугаров
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Даши-Дымбрыл Дугаров скончался на 85-м году жизни

На 85 году ушёл из жизни писатель и журналист Даши-Дымбрыл Дармабазарович Дугаров, заслуженный работник культуры Бурятии, народный писатель Бурятии. О его кончине сообщили в минкультуры республики.

Даши-Дымбрыл Дугаров родился 10 сентября 1936 года в семье табунщика-охотника в улусе Подхулдочи Джидинского района. Трудовую деятельность начал в 1956 году после окончания школы, работая плотником, помощником бригадира комплексной бригады. В эти годы он стал активным сельским корреспондентом, писал зарисовки и репортажи о трудовых буднях односельчан.

Около 20 лет Дугаров посвятил журналистской работе. Он был литературным сотрудником, переводчиком, заместителем редактора Кяхтинской и Джидинской районных газет, собственным корреспондентом газеты «Буряад Унэн», участником пятого всесоюзного совещания молодых писателей в Москве.

В 1972 окончил Высшую партийную школ по специальности «Журналистика», с 1982 года работал в Союзе писателей Бурятии заведующим бюро пропаганды художественной литературы. Был принят в Союз писателей СССР.

За активное участие в общественной и культурной жизни республики Даши-Дымбрыл Дугаров был награждён почётной грамотой Обкома КПСС и Совета Министров АССР, знаком министерства культуры РСФСР «За культурное обслуживание строителей БАМа», удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».

Указом главы Бурятии в 2018 году Даши-Дымбрылу Дармабазаровичу присвоили звание «Народный писатель Республики Бурятия».

Он автор романов «Хангай», «Хатан-Удалха», «Юртэмсэ Хангайн орон», повестей «Чёрный соболь», «Эхо далёких выстрелов», «Где ты, моя радуга?», сборников рассказов на бурятском языке и других произведений.
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