Пассажирские перевозки через пункт пропуска Алтанбулаг будут временно приостановлены
2 июля правительство Монголии на своем внеочередном заседании приняло решение приостановить пассажирские перевозки на автомобильном пункте пропуска Алтанбулаг на границе с Бурятией с 7 по 31 июля включительно.
По информации пресс-службы правительства, эти меры были приняты, чтобы избежать риски распространения мутировавшего штамма коронавируса. Движение грузовых автомобилей через контрольно-пропускной пункт Алтанбулаг на монголо-российской границе будет продолжаться в обычном режиме. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия ограничит автосообщение с Бурятией
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