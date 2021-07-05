Монголия ограничит автосообщение с Бурятией

Пассажирские перевозки через пункт пропуска Алтанбулаг будут временно приостановлены



2 июля правительство Монголии на своем внеочередном заседании приняло решение приостановить пассажирские перевозки на автомобильном пункте пропуска Алтанбулаг на границе с Бурятией с 7 по 31 июля включительно.



По информации пресс-службы правительства, эти меры были приняты, чтобы избежать риски распространения мутировавшего штамма коронавируса. Движение грузовых автомобилей через контрольно-пропускной пункт Алтанбулаг на монголо-российской границе будет продолжаться в обычном режиме. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

