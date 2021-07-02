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В Бурятии льготы для сирот при поступлении в вуз стали бессрочными

В Бурятии льготы для сирот при поступлении в вуз стали бессрочными
Общество,  Фото:pixabay.com
Им гарантируется бесплатное обучение при условии успешного прохождения вступительных экзаменов

В Бурятии внесены изменения в закон республики «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия». Законопроект был принят в двух чтениях единогласно.

Согласно поправкам, продлено особое право детей-сирот при поступлении в высшие учебные заведения. По информации регионального парламента, речь идёт о бесплатном обучении по программам бакалавриата и специалитета, при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Закон устанавливает бессрочную государственную гарантию на получение высшего образования детям-сиротам.

- Задача законопроекта – закрепление мер социальной справедливости, нашедшей свое отражение в предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, права на получение высшего образования за счет бюджетных средств. До этого норма носила временный характер, срок её действия ежегодно продлевался. Сейчас, согласно поправке, в законе право закреплено бессрочно, - разъяснил председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец.

По данным министерства соцзащиты Бурятии на 1 июня 2021 года в республике насчитывалось 5185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В приёмных семьях воспитывается 1849 ребят, в организациях социальной помощи семье и детям на проживают 349 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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