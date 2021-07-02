Видео: Со дна Байкала подняли 450 кг покрышек





Иркутянин, фридайвер Егор Лесной придумал сделать в посёлке Листвянка Иркутской области покрытие на детской площадке из покрышек. Для того, чтобы реализовать свою цель, необходимо 15 тонн шин. Такое большое количество материала Егор Лесной собирает со дна Байкала.- Я связался с теми, кто занимается переработкой покрышек, с Иркутским резиноперерабатывающим заводом. Встретились все вместе и решили воплотить эту идею в жизнь. Ребята в Листвянке померили площадку – 208 км. м. Завод посчитал - необходимо 15 тонн покрышек, - рассказал молодой человек.Такая идея у Егора возникла ещё в прошлом году, когда он с товарищами подняли десятки тонн покрышек со дна Иркутского водохранилища.- Насколько это крутая идея, подумал я. То, что загрязняло воду ещё вчера, сегодня станет безопасным покрытием для активного проведения времени детей и подростков, - поделился Егор Лесной на своей странице Instagram.Сейчас молодой человек уже приступил к реализации своего проекта. За несколько часов погружений удалось поднять со дна Байкала 450 килограмм покрышек.