Маршрут проходит по северному склону вершины со стороны Киргизии
В горах Средней Азии начался сезон восхождений на семитысячники на Памире и Тянь-Шане. Представители Бурятии Баир Батуев и Александр Семёнов отправились в Кыргызстан для восхождения на пик Ленина (7134 м).
Альпинистам предстоит пройти по одному из сложных маршрутов – северной «стене». Впервые этот маршрут в 1960 году преодолела команда «Спартак» под руководством Якова Аркина.
Как сообщает федерация спортивного туризма республики, в настоящее время спортсмены проходят акклиматизацию. После заезда на поляну Ачик-таш они сходили в сторону пика Петровского и провели ночёвку на 5100 м.
Справка
Пик Ленина — горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана. Является одной из высочайших вершин Центральной Азии, находящейся в горной системе Памира. Первое восхождение на пик было совершено немецкими альпинистами в 1928 году.
Альпинисты Бурятии начали восхождение на пик Ленина
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