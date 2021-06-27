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Аэропорт Улан-Удэ в локдаун работает в обычном режиме

Аэропорт Улан-Удэ в локдаун работает в обычном режиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Никаких ограничений на вылет и прилёт нет

Улан-удэнцы массово задают вопросы, введены ли какие-либо ограничения в аэропорту во время двухнедельного локдауна. Горожан волнует, нужно ли пассажирам предъявлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус или на антитела.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев пояснил, что какие-либо ограничения для пассажиров отсутствуют.

- В аэропорту ограничений для пассажиров ни на вылет, ни на прилёт нет. Все рейсы выполняются регулярно. Ограничение касается только провожающих и встречающих. В зал прилета и в зал вылета вход для провожающих и встречающих ограничен, - пояснил «Байкал-Dailу» Дмитрий Гармаев.

По его словам, загрузка рейсов сегодня, как и в предыдущие дни, высокая.

Сегодня, 27 июня в Бурятии стартовал режим тотальной самоизоляции. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё несколькими исключениями.

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.

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