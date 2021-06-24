В нацпарке в Забайкалье появились пункты раздельного сбора мусора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья



Первые пункты раздельного сбора отходов (РСО) открылись в национальном парке «Чикой» в рамках программы «Национальные парки без мусора». Проект реализуется Фондом «Озеро Байкал» при поддержке компании «Л-ПАК» и ассоциации «РусПРО».



Созданная система РСО призвана решить одну из главных проблем особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – замусоривание и переизбыток отходов. Для этого в национальном парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья: на кордонах Аца, Оськино, Шумиловский, Харцага, Буркал, гостевом доме и офисе парка. Дизайн урн и инфотабличек над ними визуально сочетается с окружающей природой и в то же время помогает посетителям грамотно рассортировать чистое вторичное сырье: пластик – в жёлтый сектор, металл – в синий, стекло – в зелёный, бумагу – в голубой.



На входе в национальный парк каждый турист и местный житель – получает листовку из переработанной бумаги, с инструкцией о том, как соблюдать принцип «Принёс – забери с собой» на природе, как и зачем сдавать вторсырье в урны для РСО. С ней можно сверяться во время прогулки по национальному парку.



Туристический сезон в национальном парке вот-вот начнётся. Инспекторы ремонтируют мосты и дороги, подготавливают домики-кордоны к приезду посетителей. Прямо сейчас можно воспользоваться пунктами РСО в офисе и гостинице парка, а совсем скоро они откроются и на кордонах.



Важное направление работы по борьбе с оставленными в национальном парке отходами – просветительская деятельность. Сотрудники ООПТ регулярно организуют просветительские мероприятия для посетителей нацпарка и местных жителей. При нормализации эпидемиологической ситуации летом 2021 года сотрудники парка проведут серию экофестивалей в школах и детских лагерях с увлекательными уроками, мастер-классами по апсайклингу (повторному использованию упаковки), показами фильма «Ответственный туризм» и призами из переработанного вторсырья. Так, через детей к ответственному обращению с отходами приобщаются и взрослые.



К участию в экофестивалях проекта «Национальные парки без мусора: «Чикой» может присоединиться любой желающий, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

