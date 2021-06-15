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Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой

Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Общество,  Фото:Буддийская Сангха России
Настоятель дацана помолился за участницу Олимпийских игр из Бурятии

Спортсменка из Бурятии, член сборной России по боксу Людмила Воронцова побывала перед Олимпиадой в Сартул-Гэгэтуйском дацане в Джидинском районе.

- Людмила Воронцова посетила Гэгэтуйский дацан и встретилась с ширээтэ ламой. Ширээтэ лама Чойдонов Дажомба помолился и пожелал ей победы на предстоящей Олимпиаде, - сообщается на странице Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.


Пользователи под постом активно желают спортсменке удачи на соревнованиях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня стало известно, что Людмила Воронцова поедет на Олимпиаду в Токио. Она проиграла во время европейской олимпийской квалификации в Париже, однако получила путёвку в Токио как лучшая в европейском рейтинге. 

Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Людмила Воронцова уроженка села Петропавловка Джидинского района. Пока самое крупное её спортивное достижение – серебряная медаль чемпионата мира по боксу, который проходил в Улан-Удэ в 2019 году. 
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