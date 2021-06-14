Бурятия на втором месте по заболеваемости COVID-19 в России

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Высокий темп роста заболеваемости наблюдается в районах республики



Бурятия занимает второе место по России по показателям заболеваемости коронавирусом среди регионов России. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев на заседании республиканского оперативного штаба в понедельник, 14 июня



Рост показателей регистрируется во всех возрастных группах. Особое внимание руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии обратил на то, что большой рост отмечается в возрастной группе 18-29 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в этой категории увеличилась в два раза и на 40% превысила среднереспубликанский показатель.



Высокий темп роста заболеваемости наблюдается в районах республики. Средний показатель по районам увеличился в 2,2 раза за последнюю неделю. Наиболее сложной эпидситуация оценивается в Иволгинском, Прибайкальском, Закаменском, Хоринском, Джидинском и Тарбагатайском районах.



По данным минздрава Бурятии, продолжается значительный рост спроса на стационарное лечение. По сравнению с 1 июня число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в 3,4 раза. При этом 50% больных, находящихся в реанимации, младше 65 лет. Растёт потребность в кислороде в связи с увеличением пациентов с осложнённой формой инфекции.



Медицинские организации расширяют колл-центры для консультации жителей республики. В разы увеличилось количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

