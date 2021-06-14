Главный санврач Бурятии: «Сегодня ситуация сложнее, чем была осенью»

Сергей Ханхареев отметил, что сегодня самое верное средство в борьбе с вирусом – прививка и коллективный иммунитет



Главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев обратился к жителям Бурятии.



- Сегодня мы оказались в очень сложной ситуации: сейчас идёт стремительный рост числа заболевших COVID-19. И это результат не только холодного мая, но и беспечного отношения людей к себе и к окружающим. К сожалению, очень многие до сих пор не понимают опасности вируса: ходят без масок, посещают нелегальные вечеринки с большим количеством людей, - сообщил Сергей Ханхареев.



Он отметил, что сегодня ситуация сложнее, чем была осенью.



- Нам всем нужно объединить свои усилия в борьбе с вирусом. Я прекрасно понимаю каждого человека, каждого предпринимателя, все устали от ограничений, от масок и самого ковида. Но сегодня мы должны обезопасить своих родных, близких, друзей, коллег. Сегодня самое верное средство в борьбе с вирусом – прививка и коллективный иммунитет. Именно вакцина спасла мир от натуральной оспы, именно вакцина свела к минимуму заболеваемость гепатитом В, полиомиелитом, корью и другими инфекциями. К вакцинации призывают учёные и врачи, то есть те, кому мы можем довериться. А не верить фейковым сообщениям, - продолжил руководитель управления Роспотребнадзора по республике.



«Если каждый здоровый человек поставит прививку, мы сможем защитить наших детей, беременных женщин и других людей, которым сегодня вакцинацию проводить нельзя. Да, привитые могут болеть, но они переносят болезнь в легкой степени, без осложнений. Я убедительно прошу, носите маски, обрабатывайте руки, ограничивайте контакты», - добавил он.



В заключение Сергей Ханхареев подчеркнул, что COVID-19 — это не миф и не выдумка, это реальная угроза здоровью, а порой и жизни каждого человека.

