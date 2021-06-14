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В Бурятии приём детей в летние лагеря приостановили

В Бурятии приём детей в летние лагеря приостановили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус выявлен в двух лагерях

В Бурятии зарегистрированы случаи инфицирования в трёх стационарных детских лагерях. Приём детей в детские лагеря республики приостановлен до установления стабильного температурного режима.

- В связи с нестабильной погодой дети всё чаще простужаются, особенно в прибрежной зоне. На фоне ОРВИ впоследствии присоединяется коронавирус. Так, сразу в двух детских оздоровительных лагерях зарегистрированы случаи инфицирования, - сообщил главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев.

На заседании республиканского оперативного штаба 14 июня эпидемиологическая служба сообщила об очагах инфекции в детских лагерях «Родник» и «Байкальские волны». Также ранее сообщалось о проведении противоэпидемических мероприятий в лагере «Рассвет».

В санаторном лагере «Родник» в Селенгинском районе в связи с выявлением 15 случаев COVID-19 среди детей, 13 из которых выявлены активно, сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Все инфицированные получают необходимое лечение, контактные изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

- Новый очаг инфекции также зарегистрирован в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны» Кабанского района. Там на сегодняшний день подтверждено 9 случаев инфицирования среди детей одного отряда, 8 из которых выявлены активно. В отношении детей и персонала данного отряда организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее на заседании оперштаба с целью исключения заносов и распространения COVID-19 в лагерях была принята дополнительная мера – допуск детей с отрицательным ПЦР-тестированием.

Вышеназванные лагеря начали свою работу до принятия этого решения. В том числе и лагерь «Рассвет», где было организовано тестирование детей в день заезда.

Учитывая неблагополучную эпидситуацию по COVID-19 в республике и необходимость строгого контроля за допуском детей в лагеря, принято решение о переносе сроков заезда детей в другие лагеря с учётом результатов тестирования.

Всего в республике к летнему сезону подготовлено 13 оздоровительных детских лагерей стационарного типа. Вопрос функционирования детских лагерей находится на особом контроле оперативного штаба.

Как сообщал «Байкал-Daily», лагеря дневного пребывания закрыты до июля, поскольку ранее в 24 подобных организациях был выявлен коронавирус. Что касается стационарных лагерей, то было объявлено, что они будут работать с условием 100%-ного тестирования и детей, и персонала перед заездом в лагерь.

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