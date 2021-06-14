В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 200 больных

Третья волна коронавируса разрастается стремительными темпами
В Бурятии продолжается разрастаться третья волна коронавируса, объявленная в конце мая. По информации управления Роспотребнадзора, за сутки коронавирус выявили сразу у 205 человек. Из них 75 в Улан-Удэ.
Впервые с осени число заболевших за сутки превысило 200 человек. Прежде такие цифры были только во вторую волну коронавируса, которая была осенью. Тогда был поставлен печальный рекорд – 281 заражённый за сутки. Если темпы заболеваемости будут держаться на том же уровне, что и в последние дни, есть вероятность установления нового антирекорда. Так, если накануне заразились 205 человек, за день до этого их было 190, до этого +170, + +140, +130, +110 соответственно. Скачки заболеваемости налицо.
Общее число COVID-19 в Бурятии с начала пандемии выросло до 40 319. Из них 54% (21 360) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 38 732 человек, или 96%. Накануне победили коронавирус 125 человек.
Число летальных исходов растёт. За последние сутки скончались сразу восемь больных ковидом. За всё время умерли от COVID-19 в Бурятии 959 человек. Если в начале пандемии умирали в основном пожилые, то сейчас среди умерших людей трудоспособного возраста, рассказывают врачи.
Резкими темпами растёт число госпитализированных больных. Сегодня их количество впервые за долгое время превысило две тысячи человек. Для сравнения, неделю назад в стационарах лежали 1102 пациента. На утро 14 июня госпитализировано уже 2044 человека.
В отделениях реанимации находится 126 пациентов, что на 10 человек больше, чем днём ранее. При этом половина из них – не пожилые люди. Больных старше 65 лет в реанимации 64 человека. На ИВЛ находится 81 пациент (из них старше 65-ти лет – 48).
С каждым днём всё больше разворачивают ковидных коек. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2271 койки (на 69 больше, чем днём ранее). Из них занято – 2044, свободно 227 койки. Занятость коечного фонда составляет 90 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 6999 человек. Рост за всего сутки составил более 1300 человек.
Круг контактных лиц превысил уже восемь тысяч и на сегодня составляет 8184 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с субботы, 12 июня, в Бурятии начали действовать новые ограничения. Это ограничение до 20 часов режима работы торгово-развлекательных центров. До 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан. На этот же период прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. До 1 июля приостановлена и работа кинотеатров и театров.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя произошедшее, сообщил, что снятие ограничений возможно при падении числа заболевших в сутки до 70. Глава также выразил надежду, что ситуацию удастся переломить до 1 июля.
Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев рассказал о наиболее вероятных местах заражения коронавирусом.
В больницах Улан-Удэ кончились места для ковидных больных. Ковидный госпиталь вновь разворачивают в трёхзвёздочной гостинице «Парк-Отель Улан-Удэ» (бывшее название «Гэсэр»).
Врач БСМП рассказал: «Больница заполнилась до отказа буквально за полнедели».
К слову, на резкое ухудшение ситуации могла повлиять аномальная холодная майская погода, рассказал ранее Алексей Цыденов.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 200 больных
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