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В Бурятии предполагают, что на рост COVID-19 повлияла погода

В Бурятии предполагают, что на рост COVID-19 повлияла погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аномально холодный май мог сыграть большую роль в ухудшении эпидобстановки

Глава Бурятии Алексей Цыденов предположил, почему в республике идёт рост заболеваемости COVID-19.

На пресс-подходе один из журналистов спросил, почему же в Бурятии зафиксирован скачок заболеваемости – «чем же мы в регионе не такие, чем мы другие», ведь остальные по стране также ездят в транспорте, ходят в кинотеатры и другие учреждения.

- Да, мы, безусловно, рассматривали, что у нас не так. У нас не так – аномально холодная погода. У нас люди ждали май как май, разделись, вышли, но сами видите, какая погода. Сначала была резкая вспышка ОРВИ, потом к ней прицепился ковид. При ОРВИ иммунитет просаживается, и там достаточно одного чиха, чтобы ковид прицепился. Сами видите, что у нас аномальный май, аномальный июнь по погоде, и это, к сожалению, тоже сказывается. Это единственное, что нас отличает от других, то есть других отличий по большому счету нет, - ответил Алексей Цыденов.

Он добавил, что сейчас, к сожалению, «растёт» вся страна.

- Я думаю, у нас просто началось быстрее, нас догоняет уже Сахалин по количеству на 100 тысяч населения, другие регионы. Поэтому однозначно сказать, что именно так или не так – сложно. Но погода тоже влияет, - заключил глава республики.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня, 11 июня, в Бурятии объявили о новых ограничительных мерах. Закрывают театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, аттракционы, детские развлекательные центры, все летние лагеря дневного пребывания. Режим работы торгово-развлекательных центров ограничили до 20 часов. Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС. Также ужесточен контроль соблюдения масочного режима.

В Бурятии в последние дни фиксируют всплески заболеваемости коронавирусом: накануне заболели сразу 140 человек. Стремительными темпами растёт число госпитализированных больных, пациентов, лечащихся на дому, и круг контактных лиц.
коронавирус погода
 
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