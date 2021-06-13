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Врач БСМП: «Больница заполнилась буквально за полнедели до отказа»

Врач БСМП: «Больница заполнилась буквально за полнедели до отказа»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники заполненного госпиталя обратились к жителям Бурятии

Врачи перепрофилированной под госпиталь для лечения больных коронавирусом Больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова призывают жителей Бурятии соблюдать меры профилактики.

В реанимационное отделение БСМП в сутки обращается более 150 человек, из которых госпитализируется 60-70%.

- К сожалению, с приходом третьей волны больных становится всё больше, заболевание протекает тяжелее. Поток пациентов в отделения «ковидного» госпиталя становится всё больше. К сожалению, лечение «ковидной» инфекции протекает сложнее и дольше. Быстрее пациенту становится хуже. Если в первую волну было больше пожилых людей, то в данный момент чаще заболевает молодое население: в возрасте от 30 и моложе. И протекает за счёт этого инфекция сложнее. К сожалению, нам приходится перепрофилироваться в инфекционный стационар. Как врачу-нейрохирургу для меня это, конечно, тревожный знак. Очень неприятный знак, - отметил Чимит Раднаев, врач-нейрохирург.

Он призвал людей выполнять банальные меры защиты самих себя. Первое – ношение масок, второе – уменьшение количества связей, контактов между собой для предупреждения распространения вирусной инфекции.

- У нас есть такие моменты, когда люди у нас не верят. Но это горькая правда, которая настигла нас в 2019 году. И до сих пор, к сожалению, создает неприятные условия и поныне. И в дальнейшем, если мы не будем выполнять самые банальные рекомендации, то будем находится в этой, так скажем, огнеопасной ситуации очень долгое время. От себя могу добавить, что больные, которые прививались, болеют легче. Прививка – это не стопроцентная защита, но, по крайней мере, она даёт нам облегчение в плане ведения таких пациентов. Они болеют легче. Берегите себя, берегите родных и других, рядом находящихся с вами людей, - продолжил врач.
Его коллега, врач-уролог Батор Доржиев также отметил, что ситуация тяжёлая, пациентов очень много.

- Больница скорой медицинской помощи заполнилась буквально за половину недели до отказа. Реанимационные койки полные. Большая просьба ко всем: соблюдайте меры безопасности, носите маски, соблюдайте социальное дистанцирование, сидите дома. Берегите себя и своих близких, - также он призвал всех жителей республики.





коронавирус БСМП медицинские работники
 
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