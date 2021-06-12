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В Бурятии назвали наиболее частые места заражения COVID-19

В Бурятии назвали наиболее частые места заражения COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общественный транспорт, по данным Роспотребнадзора, в тройку не вошёл

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев на онлайн-совещании с предпринимателями, попавшими под ограничительные меры, рассказал о наиболее вероятных местах заражения коронавирусом.

Согласно собранному сотрудниками Роспотребнадзора эпиданамнезу, чаще всего заболевшие называли местом заражения:

- 36% - домашние очаги;
- 29% - посещение различных объектов услуг (торговые центры, общепит, парикмахерские, медорганизации, банки, др.);
- 16% - посещение друзей, родственников, участие в мероприятиях;
- 12% - общественный транспорт;
- 5% - место работы;
- 2% - выезд за пределы Бурятии.

Роспотребнадзор рекомендует предпринимателям привиться самим и привить свой персонал, чтобы к осени сформировался иммунитет. Кроме того, во всех торговых центрах необходимо разделить потоки входящих/выходящих посетителей, усилить соблюдение всех антиковидных мер.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в последние дни в Бурятии фиксируют резкие скачки заболеваемости коронавирусом. За последние сутки заболели сразу 170 человек.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что места для ковидных пациентах в больницах исчерпаны.

- Сегодня у нас в больницах мест нет. Мы сегодня начинаем переоборудовать гостиницу «Парк Отель Улан-Удэ» под больницу. То есть ресурсы больничного фонда мы исчерпали, - сказал глава.

коронавирус профилактика Роспотребнадзор
 
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