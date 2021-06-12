В больницах Улан-Удэ кончились места для ковидных больных

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Дюны Баргузинской долины Общество, В начале лета фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в фотоэкспедиции по восточному побережью Байкала и Баргузинской долине. Самая живописная часть маршрута прошла по куйтунским пескам