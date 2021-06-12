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В больницах Улан-Удэ кончились места для ковидных больных

В больницах Улан-Удэ кончились места для ковидных больных
Общество, 
Ковидный госпиталь вновь вынуждены открыть в гостинице

В трёхзвёздочной гостинице «Парк-Отель Улан-Удэ» (бывшее название «Гэсэр») снова разворачивают ковидный госпиталь.

Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время онлайн-конференции с предпринимателями, попавшими под ограничительные меры, передали в пресс-службе правительства республики.

Алексей Цыденов отметил, что ситуация с COVID-19 в республике сложная: фиксируется резкий рост уровня заболеваемости. Сегодня республика приближается к показателям осени прошлого года.

- Сегодня у нас в больницах мест нет. Мы сегодня начинаем переоборудовать гостиницу «Парк Отель Улан-Удэ» под больницу. То есть ресурсы больничного фонда мы исчерпали. При этом COVID-19 изменился: помолодел - болеют все возраста. У нас студенты болеют гораздо больше, чем в осенний пик. Беременные болеют, причём в реанимации беременные лежат. Ситуация непростая, - заявил глава.

На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания - пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.

С 12 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике введены дополнительные ограничительные меры. Режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. До 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос. На этот же период прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. Также приостановлена работа кинотеатров и театров.

До 1 июля приостановлен очный приём заявлений граждан в Многофункциональных центрах и отделах ЗАГС. Закрываются все летние лагеря дневного пребывания, зоны ожидания в аэропорту закрыты для встречающих и провожающих.

В республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. Исключено посещение без защитных масок мест массового пребывания людей: торговых центров, предприятий общепита, общественного транспорта и т.д.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в последние дни в Бурятии фиксируют резкие скачки заболеваемости коронавирусом. За последние сутки заболели сразу 170 человек.

Год назад в гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» был развёрнут обсерватор для приезжих из других регионов России и зарубежных стран, а также контактных лиц из очагов заражения. Затем обсерваторы закрыли по всей Бурятии.

Осенью, во вторую волну коронавируса бывший «Гэсэр» уже превращался в ковидный госпиталь. Здесь разворачивали стационар для долечивания пациентов. 
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