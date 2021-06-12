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В Улан-Удэ прошёл турнир памяти Николая Петрова

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с турнира по самбо памяти геройски погибшего пограничника Николая Петрова

11-12 июня в Улан-Удэ состоялся традиционный всероссийский турнир по самбо памяти геройски погибшего пограничника Николая Петрова. Турнир прошёл в стенах Физкультурно-спортивного комплекса.

Участники соревновались в боевом (семь весовых категорий) и спортивном (восемь категорий) самбо.

Турнир, посвящённый Николаю Петрову, проводится в Бурятии с 1973 года.

- Турнир был широко известен в Советском Союзе, многие на нём выросли, я принимал участие ещё мальчиком, - рассказывал ранее заслуженный тренер России по самбо Тумэн Санжиев.

В 2016 году соревнования получили всероссийский статус. Победители имеют право на присвоение звания «Мастер спорта России».

В Бурятии действуют ограничительные меры в отношении массовых мероприятий. Все мероприятия республиканского уровня, запланированные на июнь, отменены. Спортивные соревнования всероссийского уровня разрешены, но они проходят без зрителей и с обязательным тестированием всех участников на коронавирус.

Справка:

Николай Петров (1947—1969) — советский пограничник, погибший при защите острова Даманский.

Родился в 1947 году в Улан-Удэ. С детства увлёкся фото-, и киносъёмками. Снял и смонтировал до призыва в армию несколько короткометражных фильмов. Часть из них показывали по местному телевидению

Призван в пограничные войска КГБ СССР в 1968 году. Начал служить на заставе «Нижне-Михайловка». На день своей гибели он успел отслужить всего три с половиной месяца.

На заставе получил необычную должность: фото-, и киномеханика. В те годы китайские солдаты и гражданские лица неоднократно нарушали советско-китайскую границу и совершали провокации. Для документальной фиксации этих нарушений на пограничных заставах на границе с КНР и была введена эта должность.

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года китайские солдаты скрытно заняли советский остров Даманский. Китайская группа оставалась незамеченной до 10:40, когда на 2-ю заставу «Нижне-Михайловка» 57-го Иманского пограничного отряда поступил доклад от поста наблюдения, что в направлении острова Даманского движется группа вооружённых людей численностью до 30 человек. На место событий выехало 32 советских пограничника, в том числе начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников. Среди них был Николай Петров.

В 11:10 они прибыли к южной оконечности острова. Пограничники под командованием Стрельникова разделились на две группы. Первая группа под командованием Стрельникова направилась к группе китайских военнослужащих, стоявших на льду юго-западнее острова. Здесь Николай Петров успел сделать несколько фотографий, впоследствии ставшие убедительными доказательствами того, что инициаторами вооружённого конфликта стали именно китайские военнослужащие.

По условному знаку командира китайского отделения У Юнгао был открыт неожиданный огонь по советским пограничникам. В первые же секунды погибли начальник заставы Иван Стрельников и почти все пограничники из его группы, в том числе и Николай Петров. Перед гибелью Николай успел спрятать фотоаппарат в полушубок, поэтому китайцы не смогли его обнаружить и уничтожить фотографии.

Николай Петров награждён орденом Красной Звезды посмертно.
спорт самбо
 
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