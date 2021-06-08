Спортсменки выиграли три «золота» и две «бронзы»
Спортсменки Иркутской области завоевали пять медалей на чемпионате России по тяжёлой атлетике, который с 1 по 8 июня проходил в Ханты-Мансийске. В копилке представительниц Приангарья – три золотые и две бронзовые награды.
Уроженка Зимы, мастер спорта России Таисия Чижикова выступала в весовой категории свыше 87 кг, где за медали боролись ещё четыре спортсменки, и выиграла три золотые медали. Она стала лучшей в рывке с результатом 105 кг, в толчке с результатом 125 кг и в сумме двоеборья с результатом 230 кг. Спортсменка занимается под руководством Сергея Пугачева и Артура Абдулмеджидова, первый тренер – Павел Блинов.
Иркутянка, мастер спорта России Юлия Иванова выступала в весе до 87 кг. Её соперницами стали восемь спортсменок. Юлия Иванова завоевала бронзовые медали в толчке с результатом 115 кг и в сумме двоеборья с результатом 198 кг. Спортсменка тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Александра Шишмарева и Эдуарда Бахвалова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские тяжелоатлетки завоевали медали чемпионата России
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