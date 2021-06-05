В Улан-Удэ «Тойота» сбила 6-летнего мальчика

Сегодня днём на улице Жердева во дворах многоквартирных домов водитель «Тойоты» совершила наезд на 6-летенего пешехода, который выбежал из подъезда.
Как оказалось, мама с ребёнком собрались на прогулку - пока улан-удэнка закрывала квартиру, он самостоятельно выбежал на улицу. Мальчик доставлен в больницу для осмотра, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 4 июня, на дороге в районе пригородного села Нурселение в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на ребёнка 2012 года рождения. Его сбил водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».
С тяжёлыми травмами в состоянии комы ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение.
Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья, и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге.
Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья, и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге.