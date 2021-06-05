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В Улан-Удэ «Тойота» сбила 6-летнего мальчика

В Улан-Удэ «Тойота» сбила 6-летнего мальчика
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок доставлен в больницу для осмотра

Сегодня днём на улице Жердева во дворах многоквартирных домов водитель «Тойоты» совершила наезд на 6-летенего пешехода, который выбежал из подъезда.

Как оказалось, мама с ребёнком собрались на прогулку - пока улан-удэнка закрывала квартиру, он самостоятельно выбежал на улицу. Мальчик доставлен в больницу для осмотра, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 4 июня, на дороге в районе пригородного села Нурселение в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на ребёнка 2012 года рождения. Его сбил водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».

С тяжёлыми травмами в состоянии комы ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение.   

Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья, и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.  

Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге. 
ДТП
 
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