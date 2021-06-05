В Улан-Удэ «Тойота» сбила 6-летнего мальчика

С тяжёлыми травмами в состоянии комы ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение. Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья, и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге.

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