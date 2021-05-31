Причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы
24 мая в Баргузинскую центральную районную больницу был госпитализирован 7-летний ребёнок в крайне тяжёлом состоянии. На следующий день бригадой Территориального центра медицины катастроф мальчик доставлен в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы.
- Врачи ДРКБ оказывали всю необходимую медицинскую помощь. Проведён ряд телеконсультаций со специалистами федеральных медицинских центров. К сожалению, ребёнка спасти не удалось, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
В Бурятии в реанимации детской больницы умер 7-летний мальчик
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