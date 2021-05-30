Бурятия отмечает 98-летие образования республики

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

30 мая отмечается самый молодой праздник Бурятии



В воскресенье, 30 мая, отмечается День Республики Бурятия. Это самый молодой праздник в Бурятии, учреждённый в 2017 году, в честь образования в 1923 году Бурят-Монгольской Советской Социалистической Республики. В этом году отмечается 98-летие образования республики.



30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Ещё раньше две Бурят-Монгольские автономные области были созданы в составе РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства, созданного Советской властью в тактических целях). 30 мая 1923 года президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в городе Верхнеудинск.



В январе 1931 года Бурят-Монгольская АССР была включена в состав Восточно-Сибирского края. Столица Бурят-Монголии в 1934 году была переименована в Улан-Удэ. В 1937 году из состава республики был выведен ряд районов (аймаков), на их основе затем были созданы два бурятских автономных округа, вошедших в состав соседних областей: Агинский в составе Читинской и Усть-Ордынский в составе Иркутской области.



В 1958 году Бурят-Монгольская АССР была переименована в Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В 1990 году стала именоваться Бурятская Советская Социалистическая Республика. В 1992 году Бурятская ССР переименована в Республику Бурятия. В 2018 году Республика Бурятия перешла в состав Дальневосточного федерального округа.



Некоторые любопытные статистические данные о Бурятии к праздничной дате озвучили в Бурятстате. Так, на 1 января 2021 года численность населения республики составила 985,4 тысяч человек, из них 582,6 тысяч – городское население, 402,8 тысяч – сельское. При этом, в 1923 году численность населения республики была равна 349,8 тысяч человек и за 98 лет увеличилась почти в три раза.



В республике проживает больше женщин, чем мужчин. В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей, так и для сельских. Средний возраст мужчин Бурятии составляет 33,6 лет, женщин - 38,3 года.



По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Бурятии проживали граждане более 130 национальностей и этнических групп.

