 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

28 мая

Популярное

Бурятия отмечает 98-летие образования республики

Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
30 мая отмечается самый молодой праздник Бурятии

В воскресенье, 30 мая, отмечается День Республики Бурятия. Это самый молодой праздник в Бурятии, учреждённый в 2017 году, в честь образования в 1923 году Бурят-Монгольской Советской Социалистической Республики. В этом году отмечается 98-летие образования республики.

30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Ещё раньше две Бурят-Монгольские автономные области были созданы в составе РСФСР и Дальневосточной республики (буферного государства, созданного Советской властью в тактических целях). 30 мая 1923 года президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении этих областей в республику с центром в городе Верхнеудинск.

В январе 1931 года Бурят-Монгольская АССР была включена в состав Восточно-Сибирского края. Столица Бурят-Монголии в 1934 году была переименована в Улан-Удэ. В 1937 году из состава республики был выведен ряд районов (аймаков), на их основе затем были созданы два бурятских автономных округа, вошедших в состав соседних областей: Агинский в составе Читинской и Усть-Ордынский в составе Иркутской области.

В 1958 году Бурят-Монгольская АССР была переименована в Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В 1990 году стала именоваться Бурятская Советская Социалистическая Республика. В 1992 году Бурятская ССР переименована в Республику Бурятия. В 2018 году Республика Бурятия перешла в состав Дальневосточного федерального округа.

Некоторые любопытные статистические данные о Бурятии к праздничной дате озвучили в Бурятстате. Так, на 1 января 2021 года численность населения республики составила 985,4 тысяч человек, из них 582,6 тысяч – городское население, 402,8 тысяч – сельское. При этом, в 1923 году численность населения республики была равна 349,8 тысяч человек и за 98 лет увеличилась почти в три раза.

В республике проживает больше женщин, чем мужчин. В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей, так и для сельских. Средний возраст мужчин Бурятии составляет 33,6 лет, женщин - 38,3 года.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Бурятии проживали граждане более 130 национальностей и этнических групп.
День Республики Бурятия праздники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Общество, 30.05.2021
30 мая отмечается самый молодой праздник Бурятии
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
Общество, 30.05.2021
Акция прошла на улице Революции 1905 года
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 30.05.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
Общество, 29.05.2021
После присяги военнослужащих распределили по подразделениям
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
Общество, 29.05.2021
Профилактическая акция прошла в Заиграевском районе
Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет
Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет
Общество, 29.05.2021
Domestos назвал победителей конкурса школьных туалетов 
В Бурятии ТОСовцы занялись озеленением
В Бурятии ТОСовцы занялись озеленением
Общество, 29.05.2021
Активисты озеленили территорию ТОСа
Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Общество, 29.05.2021
В состав команды ВВО также вошли военные Забайкалья 
В Бурятии из-за сухой грозы произошёл лесной пожар
В Бурятии из-за сухой грозы произошёл лесной пожар
Общество, 29.05.2021
В республике потушили четыре лесных пожара
В Бурятии проходит экспериментальный тур по Баргузинской долине
В Бурятии проходит экспериментальный тур по Баргузинской долине
Общество, 29.05.2021
По итогам интенсива участники рассмотрят возможность регистрации в качестве туроператора

Известный иркутский хирург приедет к маленькому пациенту в Улан-Удэ
Известный иркутский хирург приедет к маленькому пациенту в Улан-Удэ
Общество, 29.05.2021
Юрия Козлова ждёт месячный малыш с очень сложной атрезией пищевода
В Иркутской области в ДТП пострадали двое мужчин
В Иркутской области в ДТП пострадали двое мужчин
Общество, 29.05.2021
Водитель ехал по разрушенной дамбе
Ещё 83 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии
Ещё 83 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии
Общество, 29.05.2021
За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^