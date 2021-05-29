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Телеканал «Буряад ТВ» начнёт вещание в День образования Бурятии

Телеканал «Буряад ТВ» начнёт вещание в День образования Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Вещание канала будет круглосуточным

Первый круглосуточный телеканал на бурятском языке выйдет в эфир 30 мая, в день основания Бурят-Монгольской АССР в 12:00 часов по местному времени, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Доступен к просмотру телеканал будет в кабельной сети «Ростелекома» (платформа Wink) на 750 кнопке. Также прямая трансляция начнётся на сайте www.buryad.tv.

Как отметил руководитель «Буряад ТВ» Виталий Раднаев, коллектив телекомпании провёл большую подготовительную работу, чтобы телезрители могли смотреть его с самого начала в хорошем качестве.

- Мы делаем всё возможное, чтобы вы могли смотреть наш телеканал без перебоев, однако нам может потребоваться изменить настройки оборудования, поэтому вначале возможны небольшие перерывы в вещании. Отмечу, что у абонентов других кабельных сетей «Буряад ТВ» появится в июне этого года, - сообщил Виталий Раднаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 мая «Буряад ТВ» федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) была выдана лицензия на вещание первому бурятскому национальному телеканалу.

«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все 7 дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.

Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.

С июня «Буряад ТВ» начнёт вещание ещё в двух кабельных сетях: ПАО МТС и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ).

Запуск телеканала планировался на Сагаалган, 12 февраля. Однако был отложен как раз из-за отсутствия лицензии.


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