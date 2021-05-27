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В Бурятии вновь скакнула заболеваемость коронавирусом

В Бурятии вновь скакнула заболеваемость коронавирусом
Общество, 
Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 73 человека, подхвативших коронавирус. Из них 64 в Улан-Удэ.

Большинство новых заражённых – 52 человека – обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость после однодневного спада вновь скакнула вверх. За день до этого произошло снижение – 61 заболевший, но сейчас, как видим, заболеваемость вернулась к приросту более чем в 70 заражённых. Вообще же, ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных. Для сравнения, 8 мая было 22 больных за сутки, а 24 мая – уже 73 заражённых, то есть рост более чем в три раза. В управлении Роспотребнадзора произошедший скачок объяснили «миграцией как внутри республики, так и за её пределами, а также эффектом отложенных вызовов в прошедшие праздничные дни. И это на фоне ослабления соблюдения профилактических мер гражданами республики».

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 253. Из них 54% (20 493) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 36 824 пациента, или 96%. Накануне выздоровели 58 человек.

Умерли за последние сутки двое больных коронавирусом. Всего же в Бурятии с начала пандемии умерли 894 пациента с COVID-19. Отметим, с середины октября по настоящее время было всего несколько дней, когда не было летальных исходов от коронавируса.

Число госпитализированных пациентов в Бурятии растёт. Если накануне их был 361, то сегодня в стационарах лежат 400 пациентов.

В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет –27), на ИВЛ – 27 пациента (из них старше 65-ти –16).

Из-за роста заболеваемости в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. Сегодня их количество выросло до 485-ти. Из них свободно 85 коек.

Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 3594 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим антиковидных ограничений в Бурятии продлили до конца июля.

В конце прошлой недели в Бурятии ужесточили правила проведения массовых мероприятий – от культурных до спортивных, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей. Загрузку залов на массовых мероприятиях, а также в кинотеатрах и театрах, снизили с 75% до 50%.

Подвисла в воздухе судьба музыкального этнофестиваля «Голос кочевников». В каком виде он состоится, пока ещё не решено. Впрочем, жители Бурятии надеются, что от фестиваля не откажутся совсем, ведь одним из хедлайнеров станет легендарная группа «Танцы минус».
коронавирус профилактика
 
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