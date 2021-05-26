В Бурятии хедлайнером «Голоса кочевников» станет группа «Танцы минус»

Хедлайнером второго дня музыкального этнофестиваля «Голос кочевников» в этом году станет легендарная группа «Танцы минус». Об этом «Байкал-Daily» сообщила арт-директор фестиваля Наталия Уланова.
Кто станет хедлайнером первого дня фестиваля, пока неизвестно. Вопрос окончательно ещё не решён.
Лидером группы «Танцы минус» является её солист Вячеслав Петкун. На счету «Танцев минус» пять альбомов, 11 клипов. Популярность на группу обрушилась вскоре после выхода песни «Город» на «Сборнике совершенно иной музыки У1». После подведения итогов «Хит-парада слушателей У1» «Город» занял на сборнике третье место, пропустив вперёд лишь «Мумий Тролль» с Земфирой. Летом-осенью 1999 года группа закончила работу над своим вторым альбомом «Флора и фауна». Примерно в это же время были сняты клипы на знаменитые песни «Город» и «Цветут цветы».
Также на фестивале «Голос кочевников» 17 июля выступит группа Zoloto. Группа представляет новую форму поп-музыки, свободной от рамок формата и правил звучания, направления или жанра. Автор музыки и текстов Владимир Золотухин в лёгкой подаче переплетает глубокую поэзию и множество оригинальных мелодий, где его голос — это полноценный инструмент.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на странице фестиваля в соцсети проводился опрос среди подписчиков. У пользователей Сети спрашивали, кого бы они хотели услышать на «Голосе кочевников». Среди предложенных вариантов были группа «25/17», Макс Покровский – «Ногу свело», Вадим Самойлов – «Агата Кристи», Niletto, «7Б». Наталия Уланова пояснила, что опрос проводился с целью узнать мнение людей. Но окончательный выбор складывается из очень многих факторов.
Судьба фестиваля, который запланирован на 16-17 июля, пока ещё висит в воздухе. До сих пор ещё не решено, как будут проводиться мероприятие. Коррективы постоянно вносит непростая ситуация с коронавирусом. Роспотребнадзор высказывает опасения по поводу проведения «Голоса кочевников», поскольку заболеваемость в последние дни растёт.
Ранее даже обсуждалась возможность переноса фестиваля из степи Ацагатской долины в закрытые помещения, например, в ФСК. Окончательно вопрос будет решён на заседании оперштаба под руководством главы Бурятии Алексей Цыденов.
В прошлом году фестиваль отменили из-за действовавших тогда серьёзных ограничительных мер.
В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты. Также улан-удэнцы услышали группу «Мельница».
В 2018 году хедлайнером фестиваля был Вячеслав Бутусов.
В 2017 году фестиваль посетили более 6,5 тысяч человек. Тогда хедлайнером фестиваля стала группа «Калинов мост».
Возрастное ограничение 12+