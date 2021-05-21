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В Бурятии запретили банкеты в честь выпускных

В Бурятии запретили банкеты в честь выпускных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На выпускных одновременно будут присутствовать не более двух параллельных классов

В Бурятии приняты и озвучены решения по организации выпускных вечеров в школах. Как и анонсировал «Байкал-Daily», будет допущено присутствие только одного из родителей выпускников.

В условиях роста заболеваемости коронавирусом выпускные будут проходить предпочтительно на открытом воздухе, с участием не более двух параллельных классов.

- Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции. При проведении мероприятия в помещении учитывается требование по максимальной загрузке не более 50% от пропускной способности. Необходимо проводить дезинфекционную обработку после каждой группы, проветривание помещения, обязательно наличие рециркуляторов воздуха, - сообщили в правительстве Бурятии.

Банкеты в честь празднования окончания школ запрещены. Это связано с действующими ограничениями на работу предприятий общественного питания. В общепите запрещена организация развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и пр.

Во время выпускных вечеров школы будут проверять мобильные группы. За обеспечение противоэпидемических мероприятий личную ответственность несут директора школ.

Отметим, в этом году выпускные вечера всё же состоятся, хоть и в усечённом виде. В прошлом году выпускные в школах Бурятии отменили совсем. Не помогло и трогательное массовое обращение выпускников 11-х классов.

- Вы представьте: если сейчас вы все пойдёте на выпускной, то, когда настанет время ЕГЭ, будете болеть. С инфекцией вас не допустят, вы просидите дома и пропустите важный момент. Отметить выпускной или, если что-то случится, пропустить ЕГЭ – важность этих событий не сопоставима. Ситуация, к сожалению, заставляет нас быть осторожными, чтобы не нарушить ваши планы на будущее, - пояснял в прошлом году глава Бурятии Алексей Цыденов.
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