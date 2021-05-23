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В Улан-Удэ прошёл «Российский Азимут»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

В Бурятии прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2021». Они состоялись накануне, 22 мая, на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» в Улан-Удэ.

Спортсмены соревновались в восьми возрастных категориях от 12 до 55 лет.

Участникам, занявшим I-III место в каждой возрастной категории, награждались медалями и дипломами. Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручались кубки.

- Определение победителей и призёров соревнований «Российский Азимут - 2021» осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по спортивному ориентированию, утверждёнными минспортом России. Результаты по каждой возрастной категории определяются в соответствии с порядком прохождения финиша, - отметили организаторы. 
спортивное ориентирование спорт
 
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