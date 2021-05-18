Ансамбль из Улан-Удэ взял гран-при международного конкурса

Коллектив приглашён к отбору на фестиваль «Славянский базар»



Народный ансамбль песни и танца Восточно-Сибирского технологического университета «Белый день» взял награды двух международных конкурсов.



Коллектив выиграл гран-при Московского международного конкурса «Открытая планета – Открытая Европа». Мероприятие проходило в Москве с 6 по 8 мая. Отборочный тур проводился в КДЦ Московоского строительного госуниверситета. Гала-концерт прошёл в концертном зале «Космос». По итогу выступления, помимо получения гран-при, ансамбль приглашён к участию в национальном отборочном туре фестиваля «Славянский базар» в Витебске.



Также «Белый день» занял первое место международного конкурса «Вдохновение». Конкурс проходил с 8 по 10 мая в Санкт-Петербурге. Мужская группа ансамбля также была награждена специальным призом «За артистизм и высокое исполнительское мастерство».



Кроме выступления в конкурсах, коллектив во время поездки с 4 по 5 мая принял участие в ежегодных фестивальных встречах «Единство России». Конкурс в этом году назывался «Страна Побед», сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

