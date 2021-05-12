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В Улан-Удэ участники чемпионата посоревнуются по компетенции «Бурятские буузы»

В Улан-Удэ участники чемпионата посоревнуются по компетенции «Бурятские буузы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе проходит чемпионат «Абилимпикс»

В Бурятии сегодня стартовал «Абилимпикс». Это IV региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Чемпионат проходит на четырёх площадках Улан-Удэ: в Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме, специальной (коррекционная) общеобразовательной школе-интернате №2, специальной (коррекционная) общеобразовательной школе №3, ресурсном центре художественного и технического творчества «Созвездие». Продлятся соревнования до 14 мая, проводятся они в очно-дистанционном формате

86 участников (школьники, студенты, специалисты) будут соревноваться по 12 компетенциям: сетевое и системное администрирование, сборка-разборка электронного оборудования, обработка текста, мастер ОЦИ, робототехника, социальная работа, поварское дело, малярное дело, швея, столярное дело, бисероплетение, бурятские буузы.

В этом году впервые будут проведены соревнования по региональной компетенции «Бурятские буузы». Организаторы уверены, эта компетенция способна повысить интерес работодателей к специалистам, которые помогут развивать гастрономический туризм в Бурятии. В поддержку направления шеф-повара двух известных заведений показали мастер-классы по приготовлению национального блюда.

О программе

Церемония открытия чемпионата прошла 12 мая в дистанционном формате на соревновательных площадках. С приветственным словом к участникам обратились замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в республике, директор БРИЭТ Евгений Цыренов, а также с пожеланиями успеха выступил Никита Разуваев – призёр V Национального чемпионата «Абилимпикс».

В рамках деловой программы 13 мая пройдёт конференция в онлайн-формате по вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в регионе, состоится круглый стол представителей региональных общественных организаций инвалидов по обсуждению вопросов увеличения количества участников и вовлечения новых НКО в движение «Абилимпикс». Для участников чемпионата проведут тренинги личностного роста.

Культурная программа включает в себя церемонию открытия и закрытия чемпионата, творческую встречу с певцом, композитором Лудубом Очировым, концерт коллективов «Славь» и «Гармонь» Улан-Удэнской местной организации Всероссийского общества слепых.

Профориентационная программа в дистанционном формате включает в себя мастер-классы по флористике, изготовлению изделий из валяной шерсти, приготовлению бурятских бууз, реестр сайтов по поиску работы, агентств по трудоустройству, прохождению стажировок и производственной практики. Центр занятости населения Улан-Удэ проведёт тренинг «Моя карьера» для участников.

Выставочная программа с мастер-классами от представителей региональных общественных организаций инвалидов представлена онлайн на официальном сайте и в социальных сетях регионального центра развития движения «Абилимпикс»

X международный чемпионат «Абилимпикс» состоится в Москве в мае 2022 года. В расширенный состав национальной сборной вошёл уроженец Бурятии Ардан Барлуков, победитель V Национального чемпионата по компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования».

Справка:

«Абилимпикс» (олимпиада возможностей) - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Чемпионат «Абилимпикс» проводится для обеспечения эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования.


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