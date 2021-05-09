Выставка техники на Мемориале Победы вызвала большой ажиотаж
Сегодня, 9 мая, в Улан-Удэ с самого утра военные выставили свою технику на Мемориале Победы. На выставке под открытым небом представлена техника, стоящая на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона.
Выставка вызвала большой ажиотаж. Здесь весь день наблюдаются толпы людей с детьми.
Выставка военной техники, по планам, будет идти до 21 часа.
Утром на площади Советов прошёл традиционный парад Победы. Торжественным маршем по главной площади прошли более тысячи военнослужащих, а также 53 единицы боевой техники.
Шествие «Бессмертного полка», как и год назад, отменили. Зато в течение дня проходят праздничные гуляния в домах культуры.
Военный салют состоится в 22:00 на острове Комсомольский. Салют будет проведен 30 залпами с темпом в 15 секунд. Также в небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
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В Улан-Удэ проходит выставка военной техники
Общество, Фото:
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