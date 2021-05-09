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В Улан-Удэ проходит выставка военной техники

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка техники на Мемориале Победы вызвала большой ажиотаж

Сегодня, 9 мая, в Улан-Удэ с самого утра военные выставили свою технику на Мемориале Победы. На выставке под открытым небом представлена техника, стоящая на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона.

Выставка вызвала большой ажиотаж. Здесь весь день наблюдаются толпы людей с детьми.

Выставка военной техники, по планам, будет идти до 21 часа.

Утром на площади Советов прошёл традиционный парад Победы. Торжественным маршем по главной площади прошли более тысячи военнослужащих, а также 53 единицы боевой техники.

Шествие «Бессмертного полка», как и год назад, отменили. Зато в течение дня проходят праздничные гуляния в домах культуры.

Военный салют состоится в 22:00 на острове Комсомольский. Салют будет проведен 30 залпами с темпом в 15 секунд. Также в небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.

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День Победы
 
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