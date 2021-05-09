В Улан-Удэ возлагают цветы к военным памятникам

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы
В Улан-Удэ продолжаются мероприятия в честь 76-летия Победы. Цветы сегодня возлагают к памятникам, посвящённым памяти погибших в годы войны.
На площади Славы состоялся митинг с небольшой концертной программой. В память о погибших прозвучали оружейные залпы. К Мемориалу памяти работникам ЛВРЗ возложили цветы.
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы
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«Байкал-Dailу» представляет программу мероприятий празднования 76-й годовщины Великой Победы