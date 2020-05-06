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В Улан-Удэ установили новый памятник

В Улан-Удэ установили новый памятник
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Памятник на площади Славы приняла специальная комиссия

На площади Славы в Улан-Удэ установили памятник труженикам тыла и детям войны. Сегодня, 6 мая, готовый памятник приняла специально созданная комиссия, сообщает пресс-служба мэрии города.

Скульптурная композиция была изготовлена в Москве. Автор проекта памятника - скульптор Алексей Чебоненко. Все работы по изготовлению памятника велись в мастерской скульптора, начиная с середины января по 15 апреля.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением каронавируса, автор и его коллектив не смогли прибыть в Улан-Удэ. Поэтому скульптор принял решение о привлечении к установке памятника подрядных организаций. Установку проводили специалисты ООО «Лотос» и ООО «Бест-плюс» с 29 апреля по 3 мая. «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж.

Памятник состоит из четырёх бронзовых фигур. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы. Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла. Все от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, вооружённые непоколебимой верой в победу, не жалея сил трудились на полях и заводах.

памятник День Победы 75 лет Победы
 
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