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В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Православные Бурятии готовятся к празднованию Светлой Пасхи. Сегодня у Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоялось освящение куличей. Освящение куличей и пасох бывает только в этот день. Куличи освящал сам митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

Завтра, 2 мая, в храмах, соборах и монастырях Бурятии пройдут праздничные богослужения. Ранее митрополит Иосиф обращался к верующим с просьбой соблюдения масочного режима при посещении общественных мест, в том числе храмов, чаще мыть руки и дезинфицировать предметы, которыми пользуются, а при появлении недомогания сразу же обратиться к врачу.

В прошлом году освящение куличей состоялось с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. В связи с введёнными ограничениями не было традиционных праздничных гуляний, а богослужения проводились в онлайн-режиме. Прошлогодний фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.

Воскресение Христово, Пасха, является главным церковным праздником, как поется в церковных песнопениях, «праздником праздников и торжеством из торжеств». Пасха всегда празднуется в воскресенье и поэтому приходится не на определенное число, а на разные даты. Русская Православная Церковь живет по особому, юлианскому календарю и по нему же вычисляет день празднования Пасхи. Пасху отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния, после дня весеннего равноденствия.

От дня празднования Пасхи зависят все связанные с ней подвижные праздники: Вход Господень в Иерусалим (в воскресенье перед Пасхой), Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи) и Троица, или Пятидесятница (на пятидесятый день по Пасхе). Также от Пасхи зависит Великий пост, он готовит нас к дню Воскресения Христова и начинается за семь недель до Пасхи.
пасха
 
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