В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж





Воскресение Христово, Пасха, является главным церковным праздником, как поется в церковных песнопениях, «праздником праздников и торжеством из торжеств». Пасха всегда празднуется в воскресенье и поэтому приходится не на определенное число, а на разные даты. Русская Православная Церковь живет по особому, юлианскому календарю и по нему же вычисляет день празднования Пасхи. Пасху отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния, после дня весеннего равноденствия.



От дня празднования Пасхи зависят все связанные с ней подвижные праздники: Вход Господень в Иерусалим (в воскресенье перед Пасхой), Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи) и Троица, или Пятидесятница (на пятидесятый день по Пасхе). Также от Пасхи зависит Великий пост, он готовит нас к дню Воскресения Христова и начинается за семь недель до Пасхи.