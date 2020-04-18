В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж

Православные Бурятии готовятся к празднику Светлой Пасхи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Сегодня, 18 апреля, верующие готовятся к празднику Светлой Пасхи. У Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоялось освящение куличей. Завтра в храмах, соборах и монастырях Бурятии пройдут праздничные богослужения.



Но в связи с угрозой распространения коронавируса, традиционных пасхальных празднований не будет, как были, например, в прошлом году в Этнографическом музее.



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям республики. Он рекомендует провести праздник дома. Крестный ход на Пасху будет проведен только духовенством.



В официальных аккаунтах региональной митрополии в Вконтакте, Instagram, Facebook пройдёт онлайн-трансляция богослужения в Светлое Христово Воскресение.



Богослужение будет также транслироваться в ночь с 18 на 19 апреля в 23:30 на ГТРК «Бурятия» «Россия-24».



