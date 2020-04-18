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В Улан-Удэ прошло освящение куличей. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Православные Бурятии готовятся к празднику Светлой Пасхи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня, 18 апреля, верующие готовятся к празднику Светлой Пасхи. У Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоялось освящение куличей. Завтра в храмах, соборах и монастырях Бурятии пройдут праздничные богослужения.

Но в связи с угрозой распространения коронавируса, традиционных пасхальных празднований не будет, как были, например, в прошлом году в Этнографическом музее.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям республики. Он рекомендует провести праздник дома. Крестный ход на Пасху будет проведен только духовенством.

В официальных аккаунтах региональной митрополии в Вконтакте, Instagram, Facebook пройдёт онлайн-трансляция богослужения в Светлое Христово Воскресение.

Богослужение будет также транслироваться в ночь с 18 на 19 апреля в 23:30 на ГТРК «Бурятия» «Россия-24».

Богослужение в Вербное воскресенье в Бурятии прошло также в онлайн-режиме. Жители республики прислушались к призыву остаться дома и не пошли в храмы. Фоторепортаж с полупустых церквей можно посмотреть по ссылке.
религия праздник коронавирус
 
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