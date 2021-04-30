Дети Бурятии посоревнуются в конкурсе талантов

Гала-концерт победителей состоится 1 июня



В Бурятии к международному дню защиты детей объявлен конкурс юных талантов «Ярче всех!». Для участия в новом проекте приглашаются дети (отдельные исполнители) от 3 до 7 лет. Малыши могут показать свои таланты и способности в любом творческом направлении: вокал, хореография, театральный, инструментальный, оригинальный жанры и другие.



По условиям каждый конкурсант представляет видеозапись выступления продолжительностью не более 3 минут. В направлении «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» представляется видеоролик с участием авторов-детей и фотографии работ в хорошем качестве (не более двух). Заявки принимаются до 20 мая.



Десять самых талантливых детей станут лауреатами конкурса. 1 июня, в международный день защиты детей, они выступят на заключительном гала-концерте. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 0+

