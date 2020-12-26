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В Бурятии лесники успокоили зайца. Видео

В Бурятии лесники успокоили зайца. Видео
Общество, 
Лесники собирали шишки и встретились с зайцем

Сотрудники «Лесресурс» в Бурятии продолжают сбор шишки сосны. В планах лесников – собрать 60 тонн шишки сосны. Сбором также занимаются сотрудники лесхозов республики. Помогают специалистам и студенты Бурятской сельскохозяйственной академии. Так, например, лесники вместе со студентами выехали в Мухоршибирское лесничество для сбора шишек.

В разгар сбора замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников заметил всего в 1,5 метрах от себя зайца и успел снять его на видео.

- Скорее всего, он просто грелся на солнышке. Увидел меня, испугался и забился под сосну. Мы потом с ним поговорили, успокоил его, и он убежал, - шутя, рассказывает Дмитрий Ставников.


Совместными силами лесники и студенты собрали более 250 кг шишки сосны. Во время сбора шишки ни одно животное и дерево не пострадало, отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре лесники сняли на видео встречи с зайцами. Один зайчик не испугался людей и бегал вокруг них.


лесники Лес дикие животные
 
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