В Бурятии лесники успокоили зайца. Видео

Сотрудники «Лесресурс» в Бурятии продолжают сбор шишки сосны. В планах лесников – собрать 60 тонн шишки сосны. Сбором также занимаются сотрудники лесхозов республики. Помогают специалистам и студенты Бурятской сельскохозяйственной академии. Так, например, лесники вместе со студентами выехали в Мухоршибирское лесничество для сбора шишек.
В разгар сбора замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников заметил всего в 1,5 метрах от себя зайца и успел снять его на видео.
- Скорее всего, он просто грелся на солнышке. Увидел меня, испугался и забился под сосну. Мы потом с ним поговорили, успокоил его, и он убежал, - шутя, рассказывает Дмитрий Ставников.
Совместными силами лесники и студенты собрали более 250 кг шишки сосны. Во время сбора шишки ни одно животное и дерево не пострадало, отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре лесники сняли на видео встречи с зайцами. Один зайчик не испугался людей и бегал вокруг них.